Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde

Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu dev bayrak bugün itibariyle köprüye asıldı. Eryüksel 10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirterek, "Tüm Akhisarlılar'a armağan olsun. Kupa şampiyonluğu yaşayan Akhisarsporlular gurur duymalı, onlara ne yapsak azdır" diye konuştu.
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