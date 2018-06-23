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Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 23.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Süper Lig ekibi Akhisarspor'un bayrağı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.

Akhisarspor'un bayrağı FSM Köprüsü'nde

Başkan Hüseyin Eryüksel'in girişimleri sonucu dev bayrak bugün itibariyle köprüye asıldı. Eryüksel 10 gün boyunca bayrağın köprüde dalgalanacağını belirterek, "Tüm Akhisarlılar'a armağan olsun. Kupa şampiyonluğu yaşayan Akhisarsporlular gurur duymalı, onlara ne yapsak azdır" diye konuştu.

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