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Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti

19.07.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2'nci Lig ekibi Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 61 yaşındaki Eryüksel, yeşil-siyahlı kulübü Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde yönetmişti.

Akhisarspor'un eski başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti

Hüseyin Eryüksel, bugün saat 14.00 sıralarında Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi yakınlarında yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eryüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnşaat mühendisi olan Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor'un 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıkmasından 2019 yılına kadar başkanlığını yapmıştı. Eryüksel ardından 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Akhisar Belediye Başkan Adayı olmuştu.

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