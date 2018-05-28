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Akhisarsporlu Muğdat Çelik Galatasaray yolunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Akhisar Belediyespor'un yıldızı Muğdat Çelik Galatasaray yolunda... Sarı-Kırmızılı ekibin oyuncuyla iletişime geçtiği öğrenilirken Galatasaray'ın önerdiği yıllık ücret ile Muğdat Çelik'in talebi arasında 1 milyon TL'lik farkın olduğu belirtildi.

Akhisarsporlu Muğdat Çelik Galatasaray yolunda

Akhisarspor'da başarılı bir sezon geçiren Muğdat Çelik İstanbul yolcusu.... Menajerler aracılığı ile yapılan ilk görüşmenin detayları netleşti.

Manisa ekibiyle kontratı sona eren ve birçok takımın peşinde olduğu Muğdat için Galatasaray devreye girdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muğdat transferine sıcak baktığı belirtilirken; ilk aşamada rakam konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenildi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Galatasaray'ın önerdiği yıllık ücret ile Muğdat Çelik'in talebi arasında 1 milyon TL'lik fark var. Bu sorunun giderilmesi durumunda bonservisi elinde olan Muğdat, gelecek sezon Galatasaray forması giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Muğdat Çelik

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