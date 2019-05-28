Akıl alır gibi değil! Bu köpeğin en iyi arkadaşı bir ördek

Natacha adlı Güney Fransa'da bir çiftlikte yaşıyan 18 yaşındaki kadın, köpeği ve ördeği arasındaki dostluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Amatör fotoğrafçı olan kadın, iki ana tutkusu olduğunu ve bunların hayvanlar ile fotoğrafçılık olduğunu vurguladı.

Genç kadının köpeği Vendetta, eski bir Alman Çoban dişidir. Ve Lemony bir Hint Koşucusu ördeğidir.

Kadın, köpeği ve ördeği arasındaki dostluğu ise şöyle anlattı:

'Vendetta, herkesle ve her hayvanla çok iyi geçinen ve arkadaş canlısı bir köpektir. Lemony, Haziran 2018'de evimize bir ördek yavrusu olarak geldiğinde, onları bir araya getirme konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tahmin ettiğimin aksine, Lemony kesinlikle korkmadı ve Vendetta'yı her yerde takip etmeye başladı.'

'Vendetta, tamamen suya âşık olduğundan doğal olarak Lemony'i bizimle göle, sonra da ormanlara ve şehre götürmeye başladım.'

'Bu özel bağı göstermek benim için gerçekten önemli çünkü gerçekten bunun ördekleri farklı bir şekilde görmelerine yardımcı olacağını umuyorum - yalnızca onlar "kaz ciğeri"nden ibaret bir şey değil, aynı zamanda hassas hayvanlar.'