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Akıl alır gibi değil! Bu köpeğin en iyi arkadaşı bir ördek

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 28.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Bir köpekle, ördek arasındaki inanılmaz dostluk görenleri hayrete düşürüyor. Bu iki arkadaşın fotoğrafları ise içinizi ısıtacak!

Akıl alır gibi değil! Bu köpeğin en iyi arkadaşı bir ördek

Natacha adlı Güney Fransa'da bir çiftlikte yaşıyan 18 yaşındaki kadın, köpeği ve ördeği arasındaki dostluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Amatör fotoğrafçı olan kadın, iki ana tutkusu olduğunu ve bunların hayvanlar ile fotoğrafçılık olduğunu vurguladı.

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Genç kadının köpeği Vendetta, eski bir Alman Çoban dişidir. Ve Lemony bir Hint Koşucusu ördeğidir.

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Kadın, köpeği ve ördeği arasındaki dostluğu ise şöyle anlattı:

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'Vendetta, herkesle ve her hayvanla çok iyi geçinen ve arkadaş canlısı bir köpektir. Lemony, Haziran 2018'de evimize bir ördek yavrusu olarak geldiğinde, onları bir araya getirme konusunda hiçbir fikrim yoktu. Tahmin ettiğimin aksine, Lemony kesinlikle korkmadı ve Vendetta'yı her yerde takip etmeye başladı.'

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'Vendetta, tamamen suya âşık olduğundan doğal olarak Lemony'i bizimle göle, sonra da ormanlara ve şehre götürmeye başladım.'

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'Bu özel bağı göstermek benim için gerçekten önemli çünkü gerçekten bunun ördekleri farklı bir şekilde görmelerine yardımcı olacağını umuyorum - yalnızca onlar "kaz ciğeri"nden ibaret bir şey değil, aynı zamanda hassas hayvanlar.'

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Köpeğim ve ördeğimle gerçekleştireceğim daha birçok projem var diyen amatör fotoğrafçı Natacha'yı ve bu inanılmaz dostluğu daha çok duyacağız gibi geliyor.

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İşte o inanılmaz dostluktan objektiflere yansıyanlar...

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