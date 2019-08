Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar

28 yaşındaki Rus asıllı Anna Sorokin, 16 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya yerleşmiş. Orta hâlli bir ailenin kızı olan Sorokin'in babası kamyon şoförü annesi ise bir ev hanımı. Ancak Anna, New York'ta çok daha gösterişli ve parlak bir hayatın hayalini kuruyor. Bu isteği üzerine Anna, en iyi dolandırıcılık hikâyelerini bile kıskandıracak bir planla yola koyuluyor. Kendine resmen yepyeni bir hikâye yazan Anna, bu hikâyenin başrolü oluyor.

2012 yılında bir moda şirketinde staj yapmak için New York'a giden ve kendisini milyarder bir ailenin varisi olarak tanıtan Anna, kentte bir sanat vakfı kurmak istediğinden bahsediyor. Çünkü kendisi sahte belgelerle bankaları, karşılıksız çekler ve kredi kartlarıyla da lüks otelleri dolandırıyor. 2013 yılında adını Anna Delvey olarak değiştiren ve yepyeni bir kimliğe bürünen genç kadın, artık Almanya'da 67 milyon dolarlık serveti olan bir petrol zenginin kızı, hâliyle de tek varisiydi.

İNSANLARI ETRAFINA ÇEKMEYİ BAŞARIYOR

Bu hikâyeyle insanları etrafına toplamayı başaran Anna, New York'un şaşalı partilerine katılarak itibarını artırmaya başlıyor. İnsanlarla kurduğu iletişim sayesinde kısa süre içerisinde New York'ta lüks bir hayat yaşamaya başlayan Anna, karşılıksız çekler ve kredi kartları sayesinde New York'un en lüks otellerinde kalıyor. Kaldığı lüks otellerde garsonlara 100'er dolar bahşiş veren Anna, zengin müşterilere kendisinden bahsedilmesini de istiyordu.

GÖZ KAMAŞTIRICI BİR HAYAT SERGİLİYOR