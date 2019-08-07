Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar

28 yaşındaki Anna Sorokin, orta hâlli bir ailenin kızı olarak yaşamını sürdürüyordu. Gösterişli bir gelecek hayali kuran Sorokin, kendine yepyeni bir hikaye yazdı. Kendisini herkese milyarder bir ailenin varisi olarak tanıtan genç kız sahte belgelerle bankaları, karşılıksız çekler ve kredi kartlarıyla da lüks otelleri dolandırdı. Borçlarını ödememesi sonucu arkadaşı tarafından polise bildirilen Sorokin'in bütün foyası ortaya çıktı. İşte genç kızın akılalmaz dolandırıcılık hikayesi... GÖSTERİŞLİ BİR HAYATIN HAYALİNİ KURUYORDU 28 yaşındaki Rus asıllı Anna Sorokin, 16 yaşındayken ailesi ile birlikte Almanya'ya yerleşmiş. Orta hâlli bir ailenin kızı olan Sorokin'in babası kamyon şoförü annesi ise bir ev hanımı. Ancak Anna, New York'ta çok daha gösterişli ve parlak bir hayatın hayalini kuruyor. Bu isteği üzerine Anna, en iyi dolandırıcılık hikâyelerini bile kıskandıracak bir planla yola koyuluyor. Kendine resmen yepyeni bir hikâye yazan Anna, bu hikâyenin başrolü oluyor. KENDİNİ ZENGİN BİR AİLENİN VARİSİ OLARAK TANITIYOR

2012 yılında bir moda şirketinde staj yapmak için New York'a giden ve kendisini milyarder bir ailenin varisi olarak tanıtan Anna, kentte bir sanat vakfı kurmak istediğinden bahsediyor. Çünkü kendisi sahte belgelerle bankaları, karşılıksız çekler ve kredi kartlarıyla da lüks otelleri dolandırıyor. 2013 yılında adını Anna Delvey olarak değiştiren ve yepyeni bir kimliğe bürünen genç kadın, artık Almanya'da 67 milyon dolarlık serveti olan bir petrol zenginin kızı, hâliyle de tek varisiydi. İNSANLARI ETRAFINA ÇEKMEYİ BAŞARIYOR Bu hikâyeyle insanları etrafına toplamayı başaran Anna, New York'un şaşalı partilerine katılarak itibarını artırmaya başlıyor. İnsanlarla kurduğu iletişim sayesinde kısa süre içerisinde New York'ta lüks bir hayat yaşamaya başlayan Anna, karşılıksız çekler ve kredi kartları sayesinde New York'un en lüks otellerinde kalıyor. Kaldığı lüks otellerde garsonlara 100'er dolar bahşiş veren Anna, zengin müşterilere kendisinden bahsedilmesini de istiyordu. GÖZ KAMAŞTIRICI BİR HAYAT SERGİLİYOR

Bu zeki planı sayesinde etrafında iş insanları biriktirmeye başlayan Anna, kendisine bir de Instagram hesabı açarak göz kamaştırıcı hayatını orada sergiliyordu. Sahte yurt dışı varlıklarını teminat göstererek bankadan 22 milyon dolarlık kredi çekmeye çalışan Anna, ilk başlarda 100 bin dolarlık krediyi almayı başarıyor. ÖZEL JETLE TATİLE BİLE ÇIKTI Çektiği parayı markalı kıyafetlere ve gece hayatına yatıran Anna, milyonerlerden farksız bir hayat yaşıyordu. Banka hesabında hiç parası olmamasına rağmen özel jetlerle seyahat ediyor, etrafındaki herkesi dolandırıyordu. New York sosyetesinden insanlarla takılan ve onların etkinliklerine katılan Anna, bir dönem arkadaşlarıyla özel bir jetle tatile bile çıktı. BORÇLARINI ÖDEMEDİ Bu jetin ücreti tamı tamına 35 bin 400 dolardı ancak Anna, bunu da ödemedi. Yine yakın zamanda arkadaşlarıyla Fas'ta geceliği 7 bin dolar olan, özel havuzlu ve uşaklı lüks bir otelde konakladı. Kredi kartı olmadığı bahanesiyle 62 bin dolarlık tüm konaklama faturasını bir arkadaşına ödeten Anna, dönünce borcunu ödeyeceğini söyledi ancak tahmin edeceğiniz üzere bunu da ödemedi.

ONA 'SOSYETE AVCISI' DİYORLARDI Bankadan çektiği krediyi de ödemeyen Anna, arkadaşının polise gitmesiyle iyice köşeye sıkışmaya başladı. 2017 yılında polis tarafından tutuklanana kadar kendi yazdığı hikâyenin başrolünde, ışıltılı yaşantısını devam ettiren Anna, dünya manşetlerinde "Sosyete Avcısı" olarak anılmaya başladı. Zira kendisi bankaları ve insanları 275 bin dolar dolandırmakla suçlanıyordu. HAYATI DİZİ OLUYOR Olayın manşetlerde yer almasıyla birlikte Hollywood yapımcıları Anna'nın peşine düşmüştü bile. Sonunda Anna avukatı aracılığıyla Netflix ile anlaştı ve hayatının bir film olmasını kabul etti. Şu an kendisi hapiste ancak avukatının başarılı savunması sayesinde, 4 yıl gibi kısa bir sürede çıkacağı iddia ediliyor.



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