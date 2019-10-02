Akıllı kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3, ekim ayında Türkiye’de

Kirin A1 yongası, FreeBuds 3 gelişmiş dijital ses işleme tekniklerini, yüksek kalite müzik ve ses üretimi için hassas bir sürücü ile eşleştiren yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar basit ve sabit bağlantı, düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne sahip.

Kirin A1 çipi



Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli bir şekilde yapabiliyor.

Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı sunmasın sağlıyor. Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4 GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebiliyor ve serbest bir kanala atlayabiliyor.

Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin veriyor. Çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190 ms'de kalıyor.