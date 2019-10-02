Akıllı kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3, ekim ayında Türkiye’de

Kirin A1 yongası, FreeBuds 3 gelişmiş dijital ses işleme tekniklerini, yüksek kalite müzik ve ses üretimi için hassas bir sürücü ile eşleştiren yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar basit ve sabit bağlantı, düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne sahip.
Kirin A1 çipi
Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli bir şekilde yapabiliyor.
Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı sunmasın sağlıyor. Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4 GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebiliyor ve serbest bir kanala atlayabiliyor.
Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin veriyor. Çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190 ms'de kalıyor.
Tasarım
HUAWEI FreeBuds 3, cebe sığacak ve avuç içine oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunuyor.
Kulaklık, ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımıyla geliyor. FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal bir tasarım sunuyor.
Kulaklık, Dolphin Bionic Design sayesinde kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneğine sahip.
Gürültü engelleme
Kirin A1 yongasında gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi bulunuyor. Yonga, ses işleme frekansında 356 MHZ'e varan oranlar sunuyor. Gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltıyor.
Yeni cihaz, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık modeli. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanıyor. ANC işlevini açıp kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurulması yeterli.
Ses
FreeBuds 3'teki hassas 14 mm dinamik sürücü, kulaklığın gövdesine yerleştirilen bir bas tüpü ile birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin veriyor.
Pil süresi
Cihaz, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin verimli güç tüketimini kullanan HUAWEI FreeBuds 3, tek şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığındaysa toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.
FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Ekim ayında Türkiye’deki tüketiciler ile buluşacak.
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