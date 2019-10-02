Mynet Trend

Akıllı kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3, ekim ayında Türkiye’de

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

Huawei, yeni FreeBuds 3 kablosuz stereo kulaklıklarını Berlin’deki IFA 2019 teknoloji fuarında duyurmuştu. Kablosuz kulaklıklar, farklı yayınlardan “IFA 2019’un En İyisi” ödüllerini alarak toplam 11 ödülün de sahibi olmuştu.

Akıllı kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3, ekim ayında Türkiye’de

Kirin A1 yongası, FreeBuds 3 gelişmiş dijital ses işleme tekniklerini, yüksek kalite müzik ve ses üretimi için hassas bir sürücü ile eşleştiren yaklaşımı benimsiyor. Ayrıca, Kirin A1 çipiyle çalışan yeni akıllı kulaklıklar basit ve sabit bağlantı, düşük gecikme süresi ve gürültü kontrolüne sahip.

Kirin A1 çipi

Kirin A1 çipi, giyilebilir teknolojiler pazarı için özel tasarlanmış ilk çip. Kirin A1, 4,3 mm x 4,4 mm boyutlarındaki küçük alanı sayesinde karmaşık işlemleri verimli bir şekilde yapabiliyor.

Dünyanın ilk BT 5.1 ve BLE 5.1 destekli giyilebilir yongası olan Kirin A1, FreeBuds 3'ün sağlamlık ve bağlantı kolaylığı sunmasın sağlıyor. Kirin A1, Wi-Fi gibi 2.4 GHz sinyalinden etkilenen frekans bantlarını dinamik olarak belirleyebiliyor ve serbest bir kanala atlayabiliyor.

Huawei’nin kendinden eşzamanlı ve çift kanallı Bluetooth'u, kablosuz kulaklığa gerçek stereo sesin getirilebilmesini sağlıyor. Huawei’nin kendi geliştirdiği çift kanallı senkron teknolojisi, iki kulaklığın sol ve sağ ses kanallarına iletilen ses sinyalini doğrudan akıllı bir cihazdan almasına izin veriyor. Çift kanallı senkronize iletim modu kullanan kulaklığın gecikme süresi 190 ms'de kalıyor.

5-1

Tasarım

HUAWEI FreeBuds 3, cebe sığacak ve avuç içine oturacak şekilde tasarlanmış yuvarlak bir şarj çantası içinde bulunuyor.

Kulaklık, ergonomik yuvarlatılmış eğrisi ve doğal açık oturuş tasarımıyla geliyor. FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz kaplamalarla tamamlanan minimal bir tasarım sunuyor.

Kulaklık, Dolphin Bionic Design  sayesinde kulakta biraz daha derine oturabilme yeteneğine sahip.

Gürültü engelleme

Kirin A1 yongasında gelişmiş bir Ses Dijital Sinyal İşlemcisi bulunuyor. Yonga, ses işleme frekansında 356 MHZ'e varan oranlar sunuyor. Gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltıyor.

Yeni cihaz, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık modeli. Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanıyor. ANC işlevini açıp kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurulması yeterli.

Ses

FreeBuds 3'teki hassas 14 mm dinamik sürücü, kulaklığın gövdesine yerleştirilen bir bas tüpü ile birlikte her notanın orijinal parlaklığına getirilmesine izin veriyor.

Pil süresi

Cihaz, kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu için hem kablosuz şarj cihazları ile hem de ters kablosuz şarjı destekleyen akıllı telefonlar şarj edilebiliyor. Kirin A1 çipinin verimli güç tüketimini kullanan HUAWEI FreeBuds 3, tek şarjla dört saatlik, şarj kutusunun yanında kullanıldığındaysa toplam 20 saatlik çalma süresi sağlayabiliyor.

FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Ekim ayında Türkiye’deki tüketiciler ile buluşacak.

Kablosuz Kulaklık Huawei FreeBuds Lite Türkiye’de Satışta!

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Rocket League 'Blueprint' sistemini getiriyorRocket League 'Blueprint' sistemini getiriyor
Apex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladıApex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıllı kablosuz kulaklık Huawei FreeBuds 3

En Çok Okunan Trend Haberler

Olumsuz cevap alınca baltayla alıp oraya koştu!

Olumsuz cevap alınca baltayla alıp oraya koştu!

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Tepki çeken fotoğrafın sırrı çözüldü

Yaşlı adam iki kişiyi böyle dolandırmış

Yaşlı adam iki kişiyi böyle dolandırmış

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rocket League sandıkların yerine 'Blueprint' sistemini getiriyor

Rocket League 'Blueprint' sistemini getiriyor

Apex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladı

Apex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladı

Ghost Recon: Breakpoint çıkış fragmanı yayınlandı

Ghost Recon: Breakpoint çıkış fragmanı yayınlandı

Trine 4: The Nightmare Prince'in yeni videosu oynanışa odaklanıyor

The Nightmare Prince'in yeni videosu oynanışa odaklanıyor

Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

Twitter'a ne oldu? İlk açıklama geldi

The Last of Us 2 daha derin bir hikaye kurgusu ile gelecek

The Last of Us 2 için yeni haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.