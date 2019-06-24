Akıllı telefon satın alma rehberi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok alışkanlığımız da şekil değiştirdi. Hayatımızdaki en köklü değişiklik ise iletişim alanında oldu. Cep telefonlarının hayatımıza girmesi insanların tanıdıklarıyla iletişimini kolaylaştırırken akıllı telefonların, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşması ise insanların tüm dünyayla iletişimini mümkün kıldı.

Günümüzde akıllı telefon kullanımı zirveye ulaşmış durumda. Bugün her evde birey sayısı kadar telefon görmek bizler için pek de şaşırtıcı değil. Çünkü akıllı telefonlar artık insanlar için doğal bir ihtiyaç haline gelmiş durumda.

Kimsenin sözüne güvenmeyin!



Genel olarak akıllı telefon satın almayı düşünenlerin ilk adresi teknoloji marketleri oluyor. Günümüzde hemen hemen bütün AVM’lerde bu tarz marketler zaten mevcut. Telefonların yanına yaklaştığınızda hemen satıcı elemanlar gelip, size baktığınız modeli övmeye başlıyorlar.

İşte bu noktada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü genel olarak bazı mağazalar, elemanlarına akıllı telefon satışları üzerinden prim veriyor. Örneğin şu modeli satarsan ekstradan bu kadar prim alacaksın diyorlar. Dolayısıyla o elemanlar da gelen müşterileri, prim alacağı modeli satın almaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.