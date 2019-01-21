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Akıllı telefonların radikal değişimi (10 year challenge)

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

10 year challenge kuşkusuz son dönemde sosyal medyanın en çok ilgi çeken akımı peki akıllı telefonlar 10 yılda nasıl değişti?

İşte akıllı telefonlarınon yıl içindeki değişim süreçleri...

Akıllı telefonların radikal değişimi (10 year challenge)

10 yıl önce Apple karşımıza iPhone 3GS ile çıkmıştı.
Şirketin son amiral gemisi tarihinin en pahalı modeli olan iPhone XS Max
Samsung’un Galaxy yolculuğu, Samsung I7500 Galaxy ile başladı.
Bugün ise şirketin en yeni modeli Note 9
Bir dönemin en çok satan markası BlackBerry 10 sene önce kendi mesajlşma uygulması ve geniş klavyesi ile dikkat çeken Bold 9700 ile sektörde büyük bir yere sahipti.
Bugün firma BlackBerry KEY2 ile eski günlerini mumla arıyor.

PİYASADAKİ EN İYİ AKILLI TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ (İPHONE MU, ANDROİD Mİ?)

PİYASADAKİ EN İYİ AKILLI TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ (İPHONE MU, ANDROİD Mİ?)
Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derledik. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

HUAWEİ MATE 20 PRO

HUAWEİ MATE 20 PRO
6.39 inç ekran
128 GB depolama
6 GBRAM
4 bin 200 mAh batarya
40 MP kamera

iPhone XR

iPhone XR
6.1 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçeneği
3 GB RAM
2 bin 942 mAh batarya
12 MP kamera

GALAXY NOTE 9

GALAXY NOTE 9
Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.
4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.
Cihaz için 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyon sunuluyor.
Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.

HUAWEİ P20 PRO

HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
64 GB depolama alanı
6 GB RAM
3 bin 500 mAh batarya
12 MP kamera

iPhone X

iPhone X
5.8 inç ekran
64, 256 GB depolama alanı
3 GB RAM
2 bin 716 mAh batarya
12 MP kamera

Google Pixel XL

Google Pixel XL
5.5 inç ekran
32 GB dahili depolama
4GB RAM
3450 mAh batarya
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
64 GB depolama alanı
6 GB RAM
3 bin 300 mAh batarya
12 MP kamera

GENERAL MOBİLE GM 8

GENERAL MOBİLE GM 8
5.7 inç ekran
32 GB depolama
3 GB RAM
3 bin 75 mAh batarya
13 MP kamera

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
32 GB dahili dahili depolama
4GB RAM
3000 mAh batarya
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
32 GB dahili depolama
4GB RAM
3600 mAh batarya
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

HTC U11

HTC U11
5.5 inç ekran
64 GB depolama alanı
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

iPhone 7

iPhone 7
4.7 inç ekran
32, 128, 256 GB dahili depolama
2GB RAM
1960 mAh batarya
750x1334 ekran çözünürlüğü

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
5.5 inç ekran
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
32, 128, 256 GB dahili depolama
3GB RAM
2900 mAh batarya

Google Pixel

Google Pixel
5 inç ekran
32 GB dahili depolama
4GB RAM
2770 mAh batarya
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

Galaxy S8

Galaxy S8
5.8 inç ekran
64 GB depolama
4 GB RAM
3 bin mAh batarya
12 MP kamera

Galaxy S8 plus

Galaxy S8 plus
6.2 inç ekran
64 GB hafıza
4 GB RAM
3 bin 500 mAh batarya
3 bin 500 mAh batarya

iPhone 8

iPhone 8
4.7 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
2 GB RAM
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü 1821 mAh pil
50x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü 1821 mAh pil

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
3 GB RAM
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
2 bin 675 mAh batarya
12 MP kamera

LG G6

LG G6
5.7 inç ekran
32 GB depolama alanı
4 GB RAM
3 bin 300 mAh batarya
13 MP kamera

Huawei P10

Huawei P10
5.1 inç ekran
64 GB depolama alanı
4 GB RAM
3 bin 200 mAh batarya
12 MP kamera
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 10 Year Challenge

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