İşte akıllı telefonlarınon yıl içindeki değişim süreçleri...
Akıllı telefonların radikal değişimi (10 year challenge)
10 yıl önce Apple karşımıza iPhone 3GS ile çıkmıştı.
Şirketin son amiral gemisi tarihinin en pahalı modeli olan iPhone XS Max
Samsung’un Galaxy yolculuğu, Samsung I7500 Galaxy ile başladı.
Bugün ise şirketin en yeni modeli Note 9
Bir dönemin en çok satan markası BlackBerry 10 sene önce kendi mesajlşma uygulması ve geniş klavyesi ile dikkat çeken Bold 9700 ile sektörde büyük bir yere sahipti.
Bugün firma BlackBerry KEY2 ile eski günlerini mumla arıyor.
PİYASADAKİ EN İYİ AKILLI TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ (İPHONE MU, ANDROİD Mİ?)
Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derledik. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...
HUAWEİ MATE 20 PRO
6.39 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçeneği
GALAXY NOTE 9
Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.
Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.
4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.
Cihaz için 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyon sunuluyor.
Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.
HUAWEİ P20 PRO
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.
8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.
Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.
Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.
Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.
Samsung Galaxy S9+
6.2 inç ekran
64, 256 GB depolama alanı
Google Pixel XL
5.5 inç ekran
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
Samsung Galaxy Note 8
6.3 inç ekran
GENERAL MOBİLE GM 8
5.7 inç ekran
Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
32 GB dahili dahili depolama
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
Samsung Galaxy S7 Edge
5.5 inç ekran
1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü
32, 128, 256 GB dahili depolama
750x1334 ekran çözünürlüğü
iPhone 7 Plus
5.5 inç ekran
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
32, 128, 256 GB dahili depolama
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
Galaxy S8 plus
6.2 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü
1821 mAh pil
50x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü
1821 mAh pil
iPhone 8 Plus
5.5 inç ekran
64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
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