İşte akıllı telefonlarınon yıl içindeki değişim süreçleri...

Akıllı telefonların radikal değişimi (10 year challenge)

10 yıl önce Apple karşımıza iPhone 3GS ile çıkmıştı.

Şirketin son amiral gemisi tarihinin en pahalı modeli olan iPhone XS Max

Samsung’un Galaxy yolculuğu, Samsung I7500 Galaxy ile başladı.

Bugün ise şirketin en yeni modeli Note 9

Bir dönemin en çok satan markası BlackBerry 10 sene önce kendi mesajlşma uygulması ve geniş klavyesi ile dikkat çeken Bold 9700 ile sektörde büyük bir yere sahipti.

Bugün firma BlackBerry KEY2 ile eski günlerini mumla arıyor.

PİYASADAKİ EN İYİ AKILLI TELEFONLAR VE ÖZELLİKLERİ (İPHONE MU, ANDROİD Mİ?) Yeni bir telefon almayı planlayanlardansanız bu listeye bakmadan akıllı telefon almayın. Zira piyasadaki en iyi telefonları ve özelliklerini sizler için derledik. İşte şu an alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri...

HUAWEİ MATE 20 PRO 6.39 inç ekran

128 GB depolama

6 GBRAM

4 bin 200 mAh batarya

40 MP kamera

iPhone XR 6.1 inç ekran

64 GB'dan başlayan depolama seçeneği

3 GB RAM

2 bin 942 mAh batarya

12 MP kamera

GALAXY NOTE 9 Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.

Cihaz gücünü yeni Exynos 9810 işlemcisinden alıyor.

4 bin mAh bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına sahip.

Cihaz için 128 GB ve 512 GB depolama alanına sahip iki opsiyon sunuluyor.

Kullanıcılar micro SD kart desteği ile telefonlarının depolama limitini 1 TB’ye kadar çıkarabilecek.

HUAWEİ P20 PRO Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.

8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.

Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.

Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.

Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.

Samsung Galaxy S9+ 6.2 inç ekran

64 GB depolama alanı

6 GB RAM

3 bin 500 mAh batarya

12 MP kamera

iPhone X 5.8 inç ekran

64, 256 GB depolama alanı

3 GB RAM

2 bin 716 mAh batarya

12 MP kamera

Google Pixel XL 5.5 inç ekran

32 GB dahili depolama

4GB RAM

3450 mAh batarya

1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

Samsung Galaxy Note 8 6.3 inç ekran

64 GB depolama alanı

6 GB RAM

3 bin 300 mAh batarya

12 MP kamera

GENERAL MOBİLE GM 8 5.7 inç ekran

32 GB depolama

3 GB RAM

3 bin 75 mAh batarya

13 MP kamera

Samsung Galaxy S7 5.1 inç ekran

32 GB dahili dahili depolama

4GB RAM

3000 mAh batarya

1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

Samsung Galaxy S7 Edge 5.5 inç ekran

32 GB dahili depolama

4GB RAM

3600 mAh batarya

1440x2560 (QHD) ekran çözünürlüğü

HTC U11 5.5 inç ekran

64 GB depolama alanı

4 GB RAM

3 bin mAh batarya

12 MP kamera

iPhone 7 4.7 inç ekran

32, 128, 256 GB dahili depolama

2GB RAM

1960 mAh batarya

750x1334 ekran çözünürlüğü

iPhone 7 Plus 5.5 inç ekran

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

32, 128, 256 GB dahili depolama

3GB RAM

2900 mAh batarya

Google Pixel 5 inç ekran

32 GB dahili depolama

4GB RAM

2770 mAh batarya

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

Galaxy S8 5.8 inç ekran

64 GB depolama

4 GB RAM

3 bin mAh batarya

12 MP kamera

Galaxy S8 plus 6.2 inç ekran

64 GB hafıza

4 GB RAM

3 bin 500 mAh batarya

3 bin 500 mAh batarya

iPhone 8 4.7 inç ekran

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

2 GB RAM

750x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü 1821 mAh pil

50x1334 (HD+) ekran çözünürlüğü 1821 mAh pil

iPhone 8 Plus 5.5 inç ekran

64 GB'dan başlayan depolama seçenekleri

3 GB RAM

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

2 bin 675 mAh batarya

12 MP kamera

LG G6 5.7 inç ekran

32 GB depolama alanı

4 GB RAM

3 bin 300 mAh batarya

13 MP kamera

Huawei P10 5.1 inç ekran

64 GB depolama alanı

4 GB RAM

3 bin 200 mAh batarya