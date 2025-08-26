Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu...

İngiliz basınındaki habere göre, yabancılar boy kısaltma operasyonu için Türkiye’deki kliniklerde ağırlanıyor. Zorlu ve riskli bir süreç olmasına rağmen, birçok kadın “partnerinden uzun görünmemek” gibi nedenlerle bu ameliyatı tercih ediyor.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu...
Çiğdem Sevinç

Dünyada giderek daha fazla kadının, tartışmalara yol açan ve zorlu geçen boy kısaltma operasyonları için Türkiye’ye yönelmesi İngiliz medyasında gündeme taşındı.

Daily Mail’in haberine göre, son dönemde çok sayıda yabancı hasta İstanbul’daki bir klinikte bu ameliyatı oldu. Klinik yetkilileri, 2023’ten bu yana 10 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Söz konusu klinik, cerrahi paketi alan kişilere şehir gezisi, restoran turları ve tekne gezisi gibi ek hizmetler de sunuyor.

Akın akın Türkiye ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu... 1

ZORLU AMELİYAT SÜRECİ

Boy kısaltma ameliyatında, uyluk kemiği kesilerek bir kısmı çıkarılıyor. Ardından kemik uçları metal bir çubukla sabitleniyor. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra bu çubuk çıkarılıyor.

Operasyon sayesinde üst bacakta en fazla 5,5 cm, alt bacakta ise 3 cm’ye kadar kısalma yapılabiliyor.

Akın akın Türkiye ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu... 2

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR!

Ancak bu işlemin kas gücünde azalma, eklem çıkıkları ve uzun süren iyileşme süreci gibi riskleri var. Daha ağır vakalarda ise yağ embolisi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Akın akın Türkiye ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu... 3

SEBEBİ İSE ŞAŞIRTTI!

Online platformlarda pek çok kadın, boylarını kısaltma kararlarını genellikle özel hayatlarına bağlayarak açıklıyor. Kadınlar, “beğendikleri erkeklerden kısa görünmek” ya da “erkeklerin kadından kısa olmama isteğini karşılamak” gibi gerekçeler öne sürüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!Turgut Özal'a aitti! 28 yıllık yeni sahibi isyan etti!
Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...Dükkanına yazı astı, bunu yapana ekmeği bedava veriyor...

Anahtar Kelimeler:
ameliyat boy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın yükselişe geçti

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Bolu İl Müftüsü yaptığı paylaşım sonrası 'dinsizlikle' suçlandı! 'Beni kafir saydılar' diyerek tepki gösterdi

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Akıllı yüzüğü hayatını kurtardı! Doktorlardan önce fark etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Aldığı eteği giyince şaştı kaldı! "Arkamı dönemiyorum" diyerek isyan etti

Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"

Ünlü yönetmen festivale katıldı, ortalık karıştı: "Utanç verici"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.