Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı... Cerrahi paket bile yapmışlar: Ameliyat olana şehir gezisi, restoran turları ve tekne turu...

Dünyada giderek daha fazla kadının, tartışmalara yol açan ve zorlu geçen boy kısaltma operasyonları için Türkiye’ye yönelmesi İngiliz medyasında gündeme taşındı.

Daily Mail’in haberine göre, son dönemde çok sayıda yabancı hasta İstanbul’daki bir klinikte bu ameliyatı oldu. Klinik yetkilileri, 2023’ten bu yana 10 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı. Söz konusu klinik, cerrahi paketi alan kişilere şehir gezisi, restoran turları ve tekne gezisi gibi ek hizmetler de sunuyor.

ZORLU AMELİYAT SÜRECİ

Boy kısaltma ameliyatında, uyluk kemiği kesilerek bir kısmı çıkarılıyor. Ardından kemik uçları metal bir çubukla sabitleniyor. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra bu çubuk çıkarılıyor.

Operasyon sayesinde üst bacakta en fazla 5,5 cm, alt bacakta ise 3 cm’ye kadar kısalma yapılabiliyor.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI OLABİLİR!

Ancak bu işlemin kas gücünde azalma, eklem çıkıkları ve uzun süren iyileşme süreci gibi riskleri var. Daha ağır vakalarda ise yağ embolisi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

SEBEBİ İSE ŞAŞIRTTI!

Online platformlarda pek çok kadın, boylarını kısaltma kararlarını genellikle özel hayatlarına bağlayarak açıklıyor. Kadınlar, “beğendikleri erkeklerden kısa görünmek” ya da “erkeklerin kadından kısa olmama isteğini karşılamak” gibi gerekçeler öne sürüyor.