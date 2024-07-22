MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Akın Akınözü annesinin ölümü sonrası paylaştı! "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim"

Akın Akınözü annesinin ölümü sonrası paylaştı! "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 07:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Akınözü annesinin ölümüyle yıkıldı. Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü annesinin ölümü sonrası paylaştı! "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim"

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"İLK GERÇEK AŞKIMI KAYBETTİM"

Akın Akınözü sosyal medya hesabından annesinin vefatıyla ilgili paylaşım yaptı:

ıoıpıo

"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Banyodan 'Kız kardeşlerin yaptığı budur' diyerek paylaştıBanyodan 'Kız kardeşlerin yaptığı budur' diyerek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
En Çok Okunan Haberler
Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

Korkutan olay! Seyir terası ziyarete kapatıldı

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

'Hatasız boyasız aracım hasar gördü' dedi gerçek bambaşka çıktı!

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi! Trump'tan ilk yorum geldi

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

EYT’li emekli çalışanlar için SGK prim desteği bitti! ‘Çok zor’ diyerek yaşanacakları anlattı: ‘Çifte vergilendirme gibi bir uygulama…’

Nuri Alço'dan bomba sözler! "Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama...."

Nuri Alço'dan bomba sözler! "Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama...."

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.