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  4. Akın Akınözü’nün annesi de çok ünlü çıktı! Görenler çok şaşırdı

Akın Akınözü’nün annesi de çok ünlü çıktı! Görenler çok şaşırdı

20.09.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde hayat verdiği Miran karakteriyle hafızalara kazınan Akın Akınözü’nün özel hayatı merak konusu haline geldi. En son Tuzak dizisinde rol alan Akınözü’nün annesi de çok ünlü bir isim çıktı.

Bir dönem Hercai dizisinde Ebru Şahin ile başrolü paylaşan Akın Akınözü bu rolü ile hafızalara kazındı. Birçok başarılı yapımda rol alan ve yakışıklılığı ile de dikkat çeken Akınözü’nün annesinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

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Kaderimin Oyunu, Payitaht Abdülhamid, Aslan Ailem, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Akın Akınözü lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için ABD'ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi'nde Uygulamalı Matematik okudu.

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Yükseköğrenimi sırasında aldığı bazı dersler sonucu sanatla ilgilenmeye başladı ve oyuncu olmaya karar verdi.

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32 yaşındaki Akın Akınözü’nün annesi olan Özlem Akınözü ise şimdiye kadar birçok dizide ve filmde rol aldı.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Sensiz Olmuyor (Sema), Sahte Prenses (Sabahat), Dicle (Revnak), Tek Türkiye (Zelal), Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha da bulunuyor.

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