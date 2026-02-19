MAGAZİN

Hakan Taşıyan taburcu oldu! Son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Ünlü isim taburcu oldu. Taşıyan sosyal medyada takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

Öznur Yaslı İkier

2021'de karaciğer ve böbrek nakli olan şarkıcı Hakan Taşıyan'ın 28 Ocakt'ta kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Taşıyan'ın, sağlık durumunun da kritik olduğu ileri sürüldü.

Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtmişti. Hüseyin Canayaz, yaptığı açıklamada; "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, tedbir amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular" demişti.

Taşıyan, günler sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak; "İyiyim" mesajı verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Taşıyan
