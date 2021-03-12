Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fatih Nergis'i mi seviyor?

ATV'de yayınlanan Akıncı geçen hafta 10. bölümüyle ekranlara gelmişti. Akıncı yeni bölüm fragmanı ise 6 Mart'ta yayınlanmıştı. Sevilen diziden ilk fragmanın ardından bir fragman daha geldi. Fragmanı izleyen seyircinin aklına "Fatih Nergis'i mi seviyor?" sorusu takıldı. Akıncı'nın ikinci fragmanında Kemal Müdür'den gelen kötü haberi herkes öğreniyor.

AKINCI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Akıncı dizisi 11. bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKINCI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in vefatının yankıları devam ederken, okula gelen bir müfettiş Fatih ile ilgili beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem ile karşılaşırlar. Meryem'in sözleri ise Nergis'i yeni kararlar almak üzere harekete geçirecektir. Kemal, Yusuf Yenice'nin ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve ardından Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması ise Cevdet'i oldukça telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisi ile ilgili ulaştığı ipuçlarına karşılık ona büyükçe bir tuzak kurmaya karar verir.

AKINCI 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yeni bölümüyle çok konuşulacak dizinin 11. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.