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Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

12.05.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan Trabzonsporlu işçiler, takımlarının şampiyon olması dolayısıyla kutlama düzenledi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un projede çalışan taraftarları, vardiya arasında yönetimden izin alarak kutlama yaptı.

Takımlarının pankartını açıp bayraklarını sallayan işçiler, marşlar söyledi.

Kutlamaya katılan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Trabzonspor oyuncularının imzalarını taşıyan ve sahaya özel olarak teslim edilen futbol topunu işçilere verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Butckikh, "Akkuyu NGS inşaatçılarından oluşan büyük bir dost ekip, Türkiye'nin en güçlü futbol takımını tebrik ediyor. Sevgili inşaatçılar, biz büyük bir aileyiz. Ünlü ve sevilen bir futbol kulübünün NGS sahasında şampiyonluk sevincini paylaşmak hepimiz için mutluluk verici." ifadesini kullandı.

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