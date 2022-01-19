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Akkuyu Nükleer AŞ'den sismik güvenliğe ilişkin açıklama:

19.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Akkuyu NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır" - "Akkuyu NGS'nin tasarımı ve inşası, 9 büyüklüğündeki bir deprem de dahil tüm olası olaylar ve bunların kombinasyonları dikkate alınarak yapılmaktadır"

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya kuruluşlarında, Akkuyu NGS'nin sismik güvenliğini sorgulayan açıklamalara yer verildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için açıklama yapılmasına gerek görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu sahasının, ilk ruhsatın verildiği 1976'da 'Nükleer santral inşaatına uygun ve sismik açıdan güvenli' olarak kabul edildiğini hatırlatmakta fayda vardır. 2010 ve 2012'de de nükleer santrallerin yapımını ve işletilmesini etkileyebilecek faktörleri belirlemek için sahada, jeodezik, jeolojik, jeofizik, sismik, meteorolojik gibi konularda tekrar tekrar mühendislik araştırmaları yapılmıştır. Sahada 15 sismolojik istasyon konuşlandırılmış, uzaktan ölçümler yapılmış, faylar incelenmiş, bölgedeki sismik risk hesaplanmış ve ayrıca Akkuyu NGS sahasında oluşabilecek tsunami riski de değerlendirilmiştir. Kapsamlı jeodezik çalışma, toplam 27 bin sayfalık 78 makalenin yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. Yapılan çalışmalar, sismik güvenlik de dahil olmak üzere Akkuyu NGS'nin inşası için inşa sahası parametrelerini doğrulamıştır."

- "Sahada sismik durum düzenli olarak gözlemlenmektedir"

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan Türkiye Sismik Risk Haritası'nda, Akkuyu NGS sahasının deprem açısından en güvenli bölge olarak kabul edilen 5. derece deprem bölgesinde yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Akkuyu NGS sahası ve sahanın 50 kilometrelik yarıçapı içinde yapılan tüm geçmişe dayalı gözlemler, bölgede hiçbir yıkıcı sarsıntı kaydedilmediğini göstermektedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye anakarasındaki aktif fay hattının detaylı incelemesi yapıldı. Bu çalışmaya göre, Türkiye'deki tüm sismik fay hatları bilinmektedir ve Akkuyu NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamaktadır. Bununla birlikte Akkuyu NGS'nin tasarımı ve inşası, 9 büyüklüğündeki bir deprem de dahil tüm olası olaylar ve bunların kombinasyonları dikkate alınarak yapılmaktadır. Nükleer santralin inşası sırasında sismik durum düzenli olarak gözlemlenmektedir. Sahanın içindeki 2,40 kilometrelik yarıçapta da 12 sismik istasyon bulunmaktır. Buradaki veriler Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Deprem Araştırma Enstitüsü veri merkezine aktarılmaktadır."

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