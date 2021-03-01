'Aklını mı kaçırdın sen' dediler ama... Terminatör serisine Netflix dokunuşu: Anime oluyor!

James Cameron tarafından bilimkurgu sinemasına armağan edilen ve hafızalara Arnold Schwarzenegger’ın ikonik performansı ile kazınan Terminator serisinin ilk filmi 1984 yılında izleyici karşısına çıktı. O yıldan bu zamana kadar ilgi çeken serilerden biri olarak takip edilen Terminatör, şimdi anime dizi olarak hazırlanıyor.

TERMİNATÖR DİZİSİNİN SENARİSTİ BELLİ

Öykünün yeniden başlatılmayacağının, Cameron tarafından yaratılan dünyanın “genişletileceğinin” altı çizilmekte. Senaryo, Project Power ve Little Fish’in yanı sıra Robert Pattinson’lı The Batman filminin ortak yazarlarından olan Mattson Tomlin’e emanet edilmiş. Tomlin, bu uyarlama girişimine olan yaklaşımlarını ‘’gelenekleri bozan ve beklentileri alt üst eden’’ sözleriyle betimliyor.

Netflix yetkililerinden John Derderian ise motivasyonlarını şöyle açıklıyor: “Terminator, şimdiye kadar yaratılmış en ikonik bilim kurgu öykülerinden biri ve zamanla dünyamızla daha alakalı hâle geldi. Yeni animasyon serisi, bu evreni daha önce hiç yapılmamış şekillerde keşfedecek. Makineler ve insanlar arasındaki destansı savaşta, hayranların bu harika yeni bölümü deneyimlemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.’’