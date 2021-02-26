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Elite dizisinden bir iyi bir kötü haber!

26.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Elite dizisinden bir iyi bir kötü haber!

Netflix, sevilen gençlik dizisi Elite için şimdiden 5. sezon onayı verdi. Dizinin 4. sezon yayın tarihi belirsizliğini koruyor.

Netflix, 4. sezonu henüz yayınlanmayan Elite dizisine şimdiden 5. sezon onayı verdi. Cüretkar sahnelerle bazı zamanlar tepki çeken dizinin oyuncu kadrosunda da bazı değişiklikler yaşandı.

  1. sezonu garantileyen dizide Valentina Zenere (Cable Girls) ve André Lamoglia'nın (Juacas) yer alacağı da açıklandı. Karakter detayları ve 4. sezonun yayın tarihi ise şimdilik açıklanmadı.
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ELİTE KADROSU DEĞİŞTİ

Elite dizisi üçüncü sezonla birlikte Carla, Lu, Nadia, Valerio ve Polo karakterlerine veda etti. Samuel, Guzman, Rebeca, Cayetana, Omar ve Ander'le devam edecek olan Elite'in yeni sezonu öncesi kadroya Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch ve Diego Martín katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix,
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