Elite dizisinden bir iyi bir kötü haber!

Netflix, 4. sezonu henüz yayınlanmayan Elite dizisine şimdiden 5. sezon onayı verdi. Cüretkar sahnelerle bazı zamanlar tepki çeken dizinin oyuncu kadrosunda da bazı değişiklikler yaşandı.
Elite dizisi üçüncü sezonla birlikte Carla, Lu, Nadia, Valerio ve Polo karakterlerine veda etti. Samuel, Guzman, Rebeca, Cayetana, Omar ve Ander'le devam edecek olan Elite'in yeni sezonu öncesi kadroya Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch ve Diego Martín katıldı.
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