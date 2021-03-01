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Robert Downey Jr., 'asla, asla deme' diyerek heyecan yarattı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.03.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Robert Downey Jr., 'asla, asla deme' diyerek heyecan yarattı

Robert Downey Jr. canlandırdığı Iron Man karakterinin Endgame'de ölmesinin ardından geri dönüp dönmeyeceği büyük bir merak konusu. Aktör, yaptığı kısa ve öz açıklamayla heyecan yarattı.

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakterlerinden Iron Man'in Avengers: Endgame'de ölümü Marvel hayranlarını fazlasıyla üzmüştü ancak bilindiği üzere çizgi roman dünyasında bir kez ölen karakterler sonsuza dek öyle kalmak zorunda değil. Dolayısıyla pek çok hayran ünlü oyuncunun sevilen karakterle tekrar dönmesinin ufak da olsa ihtimali olduğunu düşünüyor.

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Endgame'in vizyona girmesinden bu yana oyuncu da sık sık aynı soruyla karşı karşıya kalmıştı. Robert Downey Jr. yakın zamanda tekrar zırhı giymek istemediğini söylemişti.

"ASLA, ASLA DEME"

Verdiği yeni röportajda oyuncu şaşırtıcı olmayan biçimde yine aynı soruyla karşılaştı ve hayranlarını bir nebze de olsa heyecanlandıracak bir cevap verdi.

We Got This Covered'ın haberine göre Downey Jr. Marvel evrenine dönüp dönmeyeceğine yönelik soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Pekala… Şu an iniş yapmış durumdayım. Gerçek dünyayı kurtarmak için. Fakat asla, asla deme."

Bu kısa yorumların da işaret ettiği gibi oyuncu bir süre Marvel Sinematik Evreni'nin dışında kalmak istiyor gibi görünüyor. Her ne kadar Iron Man karakteriyle arasına mesafe koymak istese de bu Downey Jr.'ın sinema dünyasından bütünüyle uzak kalmak istediği anlamına gelmiyor.

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Robert Downey Jr.,
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