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AKM Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu

13.08.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser birinciliğe layık görülürken, "Zamanın İzinde" isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci, "Uvertür" isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtçu üçüncü oldu

İSTANBUL (AA) - Sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) eşsiz mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirmek amacıyla düzenlenen Heykel Yarışması'nı kazanan sanatçılar belli oldu.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Hüsamettin Koçan'ın başkanlığında, Celaleddin Çelik, Günseli Kato, Murat Tabanlıoğlu, Osman Dinç, Seçkin Pirim ve Şakir Gökçebağ gibi alanında duayen isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle değer eserler belirlendi.

Semih Eskicioğlu'nun tasarladığı eser birinciliğe layık görülürken, "Zamanın İzinde" isimli eserle Sinan Günay, Nurhayat Öz ve Ayceren Karabıyık ikinci, "Uvertür" isimli eserle Ramazan Avcı ve Özlem Satı Kurtçu üçüncü oldu.

AKM'nin mimari ruhunu ve sanatsal kimliğini yansıtan ve birinci seçilen eser, binanın Taksim Meydanı’na bakan cephesinde, AKM yerleşkesi ile Mete Caddesi'nin kesişim noktasında sanatseverleri selamlayacak.

- Kültürel devamlılık sağlanıyor

Beyoğlu'nda şehrin kültür-sanatla buluşma noktası olan AKM, tarihi boyunca mimari mekan ile sanat eserleri arasında yoğun ve verimli ilişkiler kuran bir kurum olma özelliği taşıyor.

Dünyanın sayılı kültür-sanat merkezleri arasında yer alan AKM, eski binasının yapımından sonra da çeşitli sanat kategorilerinde ulusal bir yarışma düzenlemişti.

Heykel, resim, seramik ve fresk dallarında 1968'de düzenlenen yarışmanın resim dalı birincileri olan Oya Katoğlu ve Mustafa Pilevneli'nin eserleri bugün hala AKM opera fuayesinde sergileniyor.

Heykel dalının birincisi Cevdet Bilgin'in bronz heykeli ise AKM'nin girişindeki havuzun kenarında sanatseverlerle buluşuyor.

Yine bu yarışmada ödül alan ve eski AKM binasının iç mekanını süsleyen Sadi Diren imzalı seramik panolar, ülkemizin önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.

AKM Heykel Yarışması, kazanımları günümüze dek ulaşan 1968 tarihli yarışma ile devamlılık arz etmesi ve AKM'nin kültürel devamlılık misyonunu hayata geçirmesi itibarıyla da önem taşıyor.

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Heykel Atatürk Kültür Merkezi

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