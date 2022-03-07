AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk ve yağışlı havanın bu akşam itibariyle Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı uyarısını yaptı.
AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.
Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgasının, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.
Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar da devam edeceği öngörülüyor.
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