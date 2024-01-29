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AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı

AA AA
29.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı öğle saatlerine kadar çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişlerinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, gece boyunca aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul AKOM ibb

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