Akreditasyon kartı cezasıyla başı dertte olan Arda Turan aldığı hediye karşısında kahkahaya boğuldu!

Sahaya çıkarken akreditasyon kartını takmayı unutan ve bu sebepten sıklıkla ceza yiyen Arda Turan'a bu durumundan dolayı beklenmedik bir hediye geldi.

ALDIĞI HEDİYE KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Spor spikeri Damla Uğurtürk, genç teknik adama Arda Turan'ın bilgilerinin bulunduğu oldukça büyük boy bir akreditasyon kartı hediye ederken, akreditasyon bilgilerinin bulunduğu bir de tişört hediye etti.

"MUHTEŞEM MİZAH"

Aldığı bu hediye karşısında kahkahalara boğulan Turan, "Muhteşem bir mizah tebrik ederim. Buradan federasyon yetkililerine sesleniyorum artık unutursam haklısınız" ifadelerini kullandı.

Spiker Uğurtürk, "Sürekli bir akreditasyon kartı sorunu yaşıyorsunuz. 'Dalgınım, unutuyorum' diyorsunuz. Ben size büyük boy akreditasyon kartı yaptırdım. Sonra düşündüm bunu da unutursunuz gibi geldi bana. Tişört bastırdım hocam" dedi.









