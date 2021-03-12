Akrep dizisi 14. son bölümde Ahmet, Fikret'i öldürdü! Fikret'i canlandıran Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı!

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 11 Mart Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi.
Akrep son bölümde Ferda'yı yıllar önce terk eden ve avukat kızının babası olan Çağdaş Onur Öztürk'ün canlandırdı Ahmet Karadağ karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirdi.
Ferda'ya kendini affettirmek ve kızını da bulmak isteyen mafya babası Ahmet, şirket hisselerinin satışını kabul etmeyen Fikret'i kaçırdı. Fikret'e işkence yaptıran Ahmet daha sonra ise hisselerin satış sözleşmesini zorla imzalattı. Ancak Ahmet imzadan sonra ise Fikret'i öldürttü. Böylece dizide Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bekir Aksoy da Akrep'ten ayrıldı.
Final sahnesinde Perihan'ın Fikret'in ölümünden dolayı şüpheli olarak polise söylediği Ferda ise kızlarının önünde polisler tarafından gözaltına alındı.
Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve’yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda’yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan’ın tek amacı, kızı Berna’nın katili Ferda’nın hayatını cehenneme çevirmektir.
Ahmet, Ferda’nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda’ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret’e Emgen İlaç’taki hissesini devralmak istediğini söyler.
Fikret, Ferda’nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve’ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve’nin tepkisi ağır olur.
Bunun üzerine Ferda, Fikret’e tehditler savurur ve çareyi Ahmet’te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda’ya gösterir.
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