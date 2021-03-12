Akrep dizisi 14. son bölümde Ahmet, Fikret'i öldürdü! Fikret'i canlandıran Bekir Aksoy, Akrep dizisinden ayrıldı!

Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 11 Mart Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi.

Akrep son bölümde Ferda'yı yıllar önce terk eden ve avukat kızının babası olan Çağdaş Onur Öztürk'ün canlandırdı Ahmet Karadağ karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirdi.

Ferda'ya kendini affettirmek ve kızını da bulmak isteyen mafya babası Ahmet, şirket hisselerinin satışını kabul etmeyen Fikret'i kaçırdı. Fikret'e işkence yaptıran Ahmet daha sonra ise hisselerin satış sözleşmesini zorla imzalattı. Ancak Ahmet imzadan sonra ise Fikret'i öldürttü. Böylece dizide Fikret karakterini canlandıran ünlü oyuncu Bekir Aksoy da Akrep'ten ayrıldı.

Final sahnesinde Perihan'ın Fikret'in ölümünden dolayı şüpheli olarak polise söylediği Ferda ise kızlarının önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve’yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda’nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda’yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan’ın tek amacı, kızı Berna’nın katili Ferda’nın hayatını cehenneme çevirmektir.