Akrep Nalan'ın ölüm haberi sonrası mesajı gündem oldu! "Geliyor gelmekte olan..."

Son dakika haberi... Sağlık sorunlarıyla uzun süredir mücadele eden Akrep Nalan'ın ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Akrep Nalan bir süre önce yasadığı zorlukları takipçileriyle paylaşmıştı.

Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış. Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var. Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; geliyor gelmekte olan..."



