Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

15 bölüm önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlangıç yapan Akrep dizisi, kısa süre içerisinde milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Her bir bölümü ile yeni bir heyecan fırtınası yaratan Akrep, bu haftaki bölümüyle de sevenlerini ekran başında tutmayı başaracak.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKREP 15. BÖLÜM 1. FRAGMAN

AKREP 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, hapisten çıktığı gibi kızı Merve'yi görmek için köşke gider. Perihan, Ferda ve Merve'nin konuşmasına ne yapıp ne edip engel olur, daha sonra çok ağır laflar ederek Ferda'yı yaka paça evden uzaklaştırır. Çünkü bu saatten sonra Perihan'ın yegane amacı, kızı Berna'nın katili olan Ferda'nın hayatını tam bir cehenneme çevirmektir.

Ahmet ise, Ferda'nın karşısına dikilerek kızının nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Çok uzun yıllar sonra karşılaşan ikilinin geçmişten gelen hesaplaşması ise yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulup kendini Ferda'ya affettirmek isterken bir yandan da Fikret'e Emgen İlaç'ta olan hissesini devralmak istediğini açıklar.