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Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

Star TV ekranlarında seyircileri ile buluşan Akrep, her bölümü ile nefes kesiyor. Başrollerini Evrim Alasya, Demet Akbağ ve Yusuf Çim'in paylaştığı Akrep dizisi, özellikle uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Demet Akbağ'ı sevenleriyle buluşturduğu için çok beğeniliyor. Akrep'in son bölümüne Ferda'nın hapisten çıkması ile ortalığın karışması damga vurdu..

15 bölüm önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlangıç yapan Akrep dizisi, kısa süre içerisinde milyonlarca seyirciyi ekran başına topladı. Her bir bölümü ile yeni bir heyecan fırtınası yaratan Akrep, bu haftaki bölümüyle de sevenlerini ekran başında tutmayı başaracak.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AKREP 15. BÖLÜM 1. FRAGMAN

AKREP 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, hapisten çıktığı gibi kızı Merve'yi görmek için köşke gider. Perihan, Ferda ve Merve'nin konuşmasına ne yapıp ne edip engel olur, daha sonra çok ağır laflar ederek Ferda'yı yaka paça evden uzaklaştırır. Çünkü bu saatten sonra Perihan'ın yegane amacı, kızı Berna'nın katili olan Ferda'nın hayatını tam bir cehenneme çevirmektir.

Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

Ahmet ise, Ferda'nın karşısına dikilerek kızının nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Çok uzun yıllar sonra karşılaşan ikilinin geçmişten gelen hesaplaşması ise yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulup kendini Ferda'ya affettirmek isterken bir yandan da Fikret'e Emgen İlaç'ta olan hissesini devralmak istediğini açıklar.

Akrep yeni bölüm fragmanı l Ferda'nın yeni hamlesi ne olacak?

Ferda'nın köşke geldiği anda kozunu kullanan Fikret, Merve'ye annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu açıklar. Annesi tarafından tekrar kandırıldığını düşünen Merve ise ağır bir tepki verir. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurarak çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, Ferda ile kızının yerini söylemesi karşılığında anlaşır ve istediğinde ne kadar tehlikeli olabildiğini de Ferda'ya göstermiş olur.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Demet Akbağ Evrim Alasya
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