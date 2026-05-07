Akşam yemeğini bu saatte yiyen yaşadı! Uzmanlar açıkladı

Uzun yaşam ve beslenme üzerine çalışan uzmanlar, özellikle gece geç saatlerde yemek yemenin vücudun biyolojik ritmini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi Longevity Institute Direktörü Valter Longo’ya göre akşam yemeği ile uyku arasında en az 3 saatlik bir boşluk bırakılması gerekiyor. Örneğin gece 24.00’te uyuyan bir kişinin son öğününü en geç 21.00 civarında tamamlaması öneriliyor.

GEÇ SAATTE YEMEK YEMEK VÜCUDA “UYUMA” SİNYALİNİ GECİKTİRİYOR

Uzmanlara göre geç saatlerde yemek yemek, vücudun gündüzden gece moduna geçişini yöneten sirkadiyen ritmi bozabiliyor. Çünkü vücut geç saatte gelen kalorileri, hala aktif olunması gerektiği şeklinde algılayabiliyor.

Bu durum yalnızca uyku kalitesini değil, enerji kullanımını da etkileyebiliyor. Uzmanlar, uyumadan hemen önce yemek yemenin metabolizmanın yağ yakım sürecini yavaşlatabileceğini belirtiyor.

12 SAATLİK BESLENME ARALIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Beslenme uzmanlarının dikkat çektiği bir diğer konu ise “zaman kısıtlı beslenme” modeli. Bu yöntemde gün içindeki tüm öğünler yaklaşık 12 saatlik bir zaman aralığına sığdırılıyor.

Surrey Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Adam Collins’e göre akşam yemeğiyle ertesi günkü kahvaltı arasındaki açlık süresi uzadığında vücut yağ yakımına daha kolay geçebiliyor. Uzmanlar, bu durumun metabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ve kilo kontrolünü destekleyebileceğini düşünüyor.

KALORİLERİ GÜNÜN İLK YARISINDA TÜKETMEK DAHA AVANTAJLI OLABİLİR

Uzmanlara göre vücut günün erken saatlerinde gelen besinleri işlemeye daha yatkın oluyor. Bu nedenle kahvaltı ve öğle yemeğinde daha dengeli beslenmenin, akşam öğününü hafif tutmanın daha sağlıklı olabileceği ifade ediliyor.

Uzun yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarını inceleyen araştırmalarda da benzer sonuçlar dikkat çekiyor. Özellikle 100 yaşını aşan kişilerde hafif akşam yemeği yeme alışkanlığının yaygın olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin genellikle akşam yemeğinden sonra kahvaltıya kadar yaklaşık 12 saatlik bir ara verdiği aktarılıyor.

HERKES İÇİN AYNI DÜZEN GERÇEKÇİ OLMAYABİLİR

Bununla birlikte uzmanlar, herkesin yaşam düzeninin farklı olduğuna da dikkat çekiyor. Yoğun iş temposu, geç saatlerde yapılan sporlar veya günlük rutinler nedeniyle bazı kişiler için erken akşam yemeği her zaman uygulanabilir olmayabiliyor.

Ayrıca sabah saatlerinde büyük porsiyonlarla beslenmenin birçok kişi için zorlayıcı olabileceği belirtiliyor. Çünkü vücut uyandıktan sonra zaten enerji üretmeye başlıyor ve açlık hissi daha düşük olabiliyor.

Uzmanlara göre ideal düzen; öğünleri yaklaşık 12 saatlik bir zaman dilimine yaymak ve akşam yemeğini uyumadan birkaç saat önce tamamlamak. Bunun dışında kişisel ihtiyaçlar, uyku kalitesi ve sağlık durumu doğrultusunda daha esnek bir yaklaşım benimsenebileceği belirtiliyor.