Canan Karatay her gün için diyerek açıkladı: Anne sütü kadar kıymetli

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay, "Doğanın yetişkinlere sunduğu anne sütüdür" ifadelerini kullandı.

Sedef Karatay Bingül

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soğuk sıkım sızma zeytinyağını "doğanın yetişkinlere sunduğu anne sütü" olarak tanımlayan Karatay, düzenli tüketiminin kilo kontrolünden bağırsak sağlığına kadar birçok fayda sağladığını söyledi.

Karatay ayrıca zeytinyağının hangi besinlerle birlikte tüketildiğinde etkisinin arttığını da açıkladı.

"ZEYTİNYAĞI BİR MEYVE SUYUDUR"

Zeytin ve zeytinyağının geçmişten bu yana büyük önem taşıdığını söyleyen Karatay, "Zeytin altın gibidir, zeytinyağı da altının suyudur. Zeytinyağı bir meyve suyudur, çekirdek yağlarıyla alakası yoktur" dedi.

Zeytinyağının içeriğine dikkat çeken Karatay, yapılan çalışmaların anne sütüyle benzerlik gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Zeytinyağının içindekiler anne sütünün aynısıdır. Tek farkı; anne sütünde hayvansal kolesterol, zeytinyağında ise bitkisel kolesterol bulunmasıdır. Kilo aldırmaz, aksine kilo verdirir."

ARİSTO'DAN HİPOKRAT'A...

Zeytin ağacının tarih boyunca değer gördüğünü vurgulayan Karatay, Antik Yunan filozofu Aristo'ya da atıfta bulundu. Karatay, "Aristo, Atina Meclisi’ne 'Bir zeytin ağacı kesilenin başı vurula' diye kanun teklifi vermiştir” dedi.

Zeytin yaprağının da önemli olduğunu belirten Karatay, tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat'ın zeytin yaprağıyla kolerayı tedavi ettiğini söyledi.

"BİRÇOK FAYDASI VAR"

Karatay, zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu etkilerini şöyle sıraladı:

  • Antikanserojen özellik taşıyor
  • Alzheimer riskini azaltıyor
  • Kolesterolü dengeliyor
  • Kilo vermeye yardımcı oluyor
  • Vücuttaki kötü yağ oranını düzenliyor
  • Mide ve bağırsak sorunlarını azaltıyor
  • Kabızlığı önlüyor
  • Kan sulandırıcı etki gösteriyor
  • A, D, K ve E vitaminlerinin doğal dengesiyle bozulmadan olması önemli

Ayrıca zeytinyağında doymuş bitkisel yağların yanı sıra omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin de dengeli şekilde bulunduğunu ifade eden Karatay, bazı bilimsel çalışmaların ağrı giderici etkilerine işaret ettiğini söyledi.

ETKİSİNİ ARTIRAN BESİNLERİ AÇIKLADI

Karatay, zeytinyağının bazı doğal ürünlerle birlikte tüketildiğinde etkisinin artabileceğini belirterek şu besinleri önerdi:

Sarımsak
Soğan
Zerdeçal
Biberiye
Kantaron

"AKŞAM AÇ KARNINA İÇİLMELİ"

Karatay, günlük tüketim önerisini de paylaşarak, "Bir küçük kahve fincanı kadar zeytinyağı akşam aç karnına içilmelidir" dedi.

Tüketilecek ürünün mutlaka "soğuk sıkım sızma zeytinyağı" olması gerektiğini vurgulayan Karatay, "İçimlik olması önemlidir. İçemeyenler içine limon sıkabilir ya da gün içine yayarak azar azar tüketebilir" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, piyasada satılan ürünlere karşı tüketicileri uyararak, alınacak zeytinyağının gerçek soğuk sıkım olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

