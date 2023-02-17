Şarj nasıl yazılır, şarj yazımı nasıl olmalıdır? Şarj mı şarz mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzün en temel problemleri arasında bulunan yazım yanlışları, Türk Dil Kurumunun resmî sitesi üzerinden vermiş olduğu kelime sorgulama hizmeti ile en aza indirgenmeye çalışılabilir. Bu bağlamda yazımı karıştırılan kelimeler TDK Güncel Sözlük ya da yazım kuralları üzerinden araştırılabilir. Bu kapsamda şarj kelimesinin nasıl yazıldığı en çok araştırılan kelimelerden biri olarak dikkat çeker. Yalnızca yazım hatası olarak değil telaffuz olarak da oldukça zor bir kelime olan şarj kelimesinin yazımı dışında telaffuzunda da hata yapılabiliyor.

Şarj nasıl yazılır?

Kelimelerde özellikle iki tane sessiz harf yan yana geldiği zaman Türkçede çok fazla yazım hataları yapılabiliyor. Böyle durumlarda TDK üzerinden gerekli araştırmalar yapılmalı ve kelimelerin doğru yazılışları elde edilmelidir. Dilimizde doldurma, yükleme ve genellikle elektrik yükü biriktirme işlemi anlamlarında kullanılan şarj doğru yazılışı son harfinin "j" şeklinde olmasıdır. Yazımı ile birlikte okunuşu üzerinden de hatalar yapılan şarj kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Teknolojinin hayatımızda büyük bir yeri olmasından dolayı şarj sözcüğü de oldukça sık bir şekilde kullanılır. Şarj kelimesinin yazımı hakkında en çok "Şarj mı şarz mı?" sorusu sorulur. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı şarj şeklinde olmalıdır.

Şarj yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türk Dil Kurumunun resmî internet sitesinde en çok sorgulanan kelimelerden biri olan şarj sözcüğünün doğru yazımında kararsız kalan ve kafası karışan kişiler vardır. Bu bağlamda TDK'ye bakıldığı zaman kelimenin doğru yazılışı şarj olmalıdır. Günümüzde "şarz" olarak yazılan kelime hatalı olarak yazılır. Şarj TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman doğru bir şekilde yazımı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: