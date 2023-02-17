Akşamüzeri nasıl yazılır, akşamüzeri yazımı nasıl olmalıdır? Akşamüzeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım yanlışlarının önüne geçmek ve kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak için o kelimenin yazımı için Türk Dil Kurumu kaynak alınmalı ve bu kaynak üzerinden araştırılmalıdır. Geniş ve zengin bir kelime yapısı bulunan dilimizde bu kelimelerin doğru yazımını bilmek ve yazarken dikkat etmek gerekir. Kelimeleri yazım kurallarına göre yazmak, dil bilgisi kurallarında yanlış yapılmasına engel olur. Kelimelerin doğru yazımı için o kelimenin anlamını da bilmek gerekir.

Akşamüzeri nasıl yazılır?

Akşamüzeri yazımı en çok yanlış yazılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. Güneşin batmaya yakın olduğu saatleri ve günün henüz bitmediği anları ifade etmek için kullanılan akşamüzeri kelimesi Türk Dil Kurumuna göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Cümle içinde günün akşam saatlerine yakın zamanlarını anlatmak için kullanılan bu kelimenin ayrı şekilde yazımı hatalı bir yazımdır. Bu kapsamda "Akşamüzeri ayrı mı yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman birleşik yazılır cevabı verilmelidir. Özellikle yazılı olarak kurulan iletişimlerde yapılan yazım yanlışları konuşma kalitesine oldukça etkileyen bir unsurdur. Hem hatalı konuşmalara engel olabilmek hem de dilimizde bulunan kelimelerin doğru yazımlarını öğrenebilmek için kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak gerekir.

Akşamüzeri bitişik mi yazılır?

İmla kurallarına dikkat edenler ve kelimelerin nasıl yazıldığını merak edenler arasında akşamüzeri sözcüğünün de nasıl yazıldığını araştıranlar bulunur. Akşamüzeri doğru yazılışı TDK'ye göre birleşik bir şekilde yazılmasıdır. Pek çok kelimenin hem anlamı hem de nasıl yazıldığı çevrim içi ortamlardan kolay bir şekilde öğrenilebilir. Türk Dil Kurumu sözlüğü en doğru kaynak olduğundan dolayı kelimelerin yazım şekillerine TDK'den ulaşmak mümkündür. Akşamüzeri TDK kurallarına bakıldığı zaman bitişik bir şekilde yazılması gerektiği görülür. Kelimenin doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: