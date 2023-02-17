Çokbilmiş nasıl yazılır, çokbilmiş yazımı nasıl olmalıdır? Çokbilmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki sözcükten oluşan pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin doğru yazılışı da birçok insan tarafından merak edilir ve araştırılır. Türk Dil Kurumunda kelimelerin doğru bir şekilde yazılışı bulunur. İki sözcükten oluşan ve yazılışı karıştırılan kelimelerden biri de çokbilmiş kelimesidir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan çokbilmiş sözcüğünün doğru yazılışı özellikle yazılı iletişimde önemli bir yere sahiptir. Daha kaliteli bir iletişim kurmak için kelimeleri doğru bir şekilde yazmak gerekir.

Çokbilmiş nasıl yazılır?

Genel olarak hangi konu olursa olsun çok fazla şey bildiğini sanan ve bununla da hava atan ayrıca her konuda dile getirecek sözü bulunan kişiler için kullanılan çokbilmiş ayrı mı yazılır sorusuyla oldukça sık karşılaşılır. Bu kelime Türk Dil Kurumuna göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrı şekilde yazımı Türkçede yazım hatasına sebep olur. Birleşik bir şekilde yazılan çokbilmiş cümle içinde hem tek başına hem de başka kelimelerle birlikte kullanılabilir. Özellikle günlük yaşamda yaygın bir şekilde kullanılan kelimeler arasında bulunan çokbilmiş doğru yazılışı en çok karıştırılan sözcüklerden biridir.

Çokbilmiş yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir konu hakkında bilgisi olsun veya olmasın o konuyla ilgili çok fazla konuşan kişiler için kullanılan çokbilmiş sözcüğü bitişik olarak yazılır. Türk Dil Kurumuna göre bitişik yazılması gereken bu kelime pek çok kişi tarafında ayrı yazılsa da doğru yazımı bitişik yazılmasıdır. Ayrı yazılması Türkçede yazım hatasına sebebiyet verir. Birleşik yazılması gereken sözcük gruplarından biri olan çokbilmiş, her ne kadar ayrı yazılması gerektiği düşünülse de bitişik olarak ele alınır. Çokbilmiş TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman birleşik yazılması gerektiği görülür. "Çokbilmiş bitişik mi yazılır? sorusuna örnek cümleler ile cevap verilebilir: