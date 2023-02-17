EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Çokbilmiş nasıl yazılır, çokbilmiş yazımı nasıl olmalıdır? Çokbilmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çokbilmiş nasıl yazılır, çokbilmiş yazımı nasıl olmalıdır? Çokbilmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.02.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çokbilmiş, isim soylu bir kelimedir. "Çok" ile "bil-" fiilinden türetilmiş ve iki kelimenin bir araya getirilmesi ile oluşan bir kelimedir. Pek fazla bir şey bilmiyor olmasına rağmen, öyle görünen ve hemen her konuda bilgi sahibiymiş gibi konuşan kişiler için kullanılan kelimenin doğru yazılışı sık sık araştırılır. Bu kelimenin fiil hâli de bilmişlik veya bilgiçlik taslama olarak karşımıza çıkar. Peki, çokbilmiş yazımı nasıl olmalıdır?

Çokbilmiş nasıl yazılır, çokbilmiş yazımı nasıl olmalıdır? Çokbilmiş ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede iki sözcükten oluşan pek çok kelime bulunur. Bu kelimelerin doğru yazılışı da birçok insan tarafından merak edilir ve araştırılır. Türk Dil Kurumunda kelimelerin doğru bir şekilde yazılışı bulunur. İki sözcükten oluşan ve yazılışı karıştırılan kelimelerden biri de çokbilmiş kelimesidir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan çokbilmiş sözcüğünün doğru yazılışı özellikle yazılı iletişimde önemli bir yere sahiptir. Daha kaliteli bir iletişim kurmak için kelimeleri doğru bir şekilde yazmak gerekir.

Yüz yüze nasıl yazılır? Yüz yüze nasıl yazılır?

Çokbilmiş nasıl yazılır?

Genel olarak hangi konu olursa olsun çok fazla şey bildiğini sanan ve bununla da hava atan ayrıca her konuda dile getirecek sözü bulunan kişiler için kullanılan çokbilmiş ayrı mı yazılır sorusuyla oldukça sık karşılaşılır. Bu kelime Türk Dil Kurumuna göre birleşik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrı şekilde yazımı Türkçede yazım hatasına sebep olur. Birleşik bir şekilde yazılan çokbilmiş cümle içinde hem tek başına hem de başka kelimelerle birlikte kullanılabilir. Özellikle günlük yaşamda yaygın bir şekilde kullanılan kelimeler arasında bulunan çokbilmiş doğru yazılışı en çok karıştırılan sözcüklerden biridir.

Yurt içi nasıl yazılır? Yurt içi nasıl yazılır?

Çokbilmiş yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bir konu hakkında bilgisi olsun veya olmasın o konuyla ilgili çok fazla konuşan kişiler için kullanılan çokbilmiş sözcüğü bitişik olarak yazılır. Türk Dil Kurumuna göre bitişik yazılması gereken bu kelime pek çok kişi tarafında ayrı yazılsa da doğru yazımı bitişik yazılmasıdır. Ayrı yazılması Türkçede yazım hatasına sebebiyet verir. Birleşik yazılması gereken sözcük gruplarından biri olan çokbilmiş, her ne kadar ayrı yazılması gerektiği düşünülse de bitişik olarak ele alınır. Çokbilmiş TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman birleşik yazılması gerektiği görülür. "Çokbilmiş bitişik mi yazılır? sorusuna örnek cümleler ile cevap verilebilir:

  • Herkese karşı çokbilmiş tavırlarından bıkmıştık.
  • Çokbilmiş kişiler genellikle bir şey bilmeseler bile her şeyi biliyorlarmış gibi davranırlar.
Eşofman nasıl yazılır? Eşofman nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?'Ücretsiz olacak' diyerek duyurdu! Okullar ne zaman başlayacak?
ÖSYM duyurdu! MSÜ ve e-YDS sınavı ertelendiÖSYM duyurdu! MSÜ ve e-YDS sınavı ertelendi
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.