Aksaray Üniversitesi mehter takımının Ugandalıları ilgi çekiyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) eğitim gören Ugandalı 4 öğrenci, 2 yıl önce kurulan mehter takımında hünerlerini sergiliyor.

Üniversite yönetimi, açılışlarda ve çeşitli etkinliklerde katılımcıların milli duygularına hitap etmek için iki yıl önce mehter takımı kurmaya karar verdi. Öğrencilerden ve personelden oluşan 50 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayan mehter takımına Ugandalı 4 öğrenci de katıldı. Oldukça ilgi gören Ugandalı öğrenciler davuldan zile, kösten nakkareye kadar bütün aletleri çalıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Osmanlı'nın mirasçısı olduğunu, bu devletin en önemli ayırt edici özelliklerinden birinin de mehter takımı olduğunu belirtti. Üniversite olarak da kendilerine "Evrensel düşünen yereli gözeten" sloganını seçtiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu anlamda kendi tarihini ve köklerini de gözetiyoruz. Mehter takımı geleneğini de bu manada yaşatmak istedik. Hem personelimizden hem de öğrencilerimizden karışık bir ekip kurduk. Üniversitemizde 50 farklı ülkeden 1600 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden de başvuranlar oldu. Onları da bünyemize katarak çok güzel bir ekip kurduk. Tarihimizde var olan mehter takımını evrensel ölçekte harmanlayarak çok tatlı bir takım ortaya çıkarmış olduk. İki senedir Aksaray'daki bütün resmi programlarda mehter takımımızı görevlendiriyoruz."