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Aksaray Valisi Aydoğdu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" denetimine katıldı:

08.03.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını belirterek, "Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder" dedi.

Aydoğdu, beraberindeki Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyatlara karşı zincir ve yerel marketleri denetledi.

Reyonlarında yağ bulunmayan marketlerin Organize Sanayi Bölgesindeki depolarını da gezerek inceleyen Aydoğdu, market yetkililerine stokçuluk yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydoğdu, gazetecilere, görevli ekiplerce marketlerdeki yağ fiyatları ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Stokçuluk yapan marketlerle ilgili idari işlem başlatacaklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Halkı galeyana getirerek izdiham yaratmaya çalışan marketler bunun bedelini çok ağır öder. Ayçiçeği yağı sevkiyatlarının ve dağıtımlarının zamanında yapılması çok önemli. Tüm market sahiplerine ve müdürlerine valilik olarak gerekli uyarılarda bulunduk. Devlet olarak Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Bazı kendini bilmez menfaatçi gruplar halkımızı yanlış yönlendirerek izdihamlar oluşturmaya çalışmakta. Hiç kimse merak etmesin Türkiye'de tüm vatandaşlarına yetecek ayçiçek yağı var. Biz burada stokçuluk yapmaya çalışan, insanları galeyana getiren fırsatçı insanları kınıyoruz."

Vali Aydoğdu'nun talimatlarının ardından depolardaki yağlar boşaltılarak market raflarına yerleştirildiği öğrenildi.

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