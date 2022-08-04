Aksaray'da akaryakıt istasyonunda yanan ATV güvenlik kamerasında

Aksaray'da bir akaryakıt istasyonundaki ATV'de yangın çıkması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa A. (25) ve ismi belirlenemeyen bir kişi 27 Temmuz'da, ATV araçlarına yakıt almak için Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Dolum için hazırlık yapıldığı sırada araç ön kısmından bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek yangın söndürüldü.

Yangında Mustafa A. ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet A. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ATV aracının yakıt aldığı sırada bir anda alev alması, yangından kaçışanlar ve çalışanların yangın tüpleriyle alevleri söndürmesi yer alıyor.

