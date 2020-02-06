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Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

AKSARAY HABERLERİ  | 06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı

Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Nurettin Mutlu, sabah çocukları Zehra Melek (6) ve Melike (12) ile aynı odada kalan yeğenleri Melike (12) ve Hasan Mutlu'yu (10) uyandırmak için odaya girdi.

Odada çocukları ve yeğenlerinin hareketsiz yattığını gören Mutlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen 4 çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, merkeze bağlı Koçpınar köyünde yaşayan Gökhan (30) ile eşi Müjde Baş (30) bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin, karbonmonoksitten zehirlendiği belirtildi. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Karbonmonoksit Tedavi Zehirlenme

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