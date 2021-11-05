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Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

05.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (42) gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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