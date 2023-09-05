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Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı

05.09.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ın annesi Hayriye ve babası Nazif Balcan, olay anında yaşananları anlattı.

Nazif Balcan, AA muhabirine 3 Ağustos Pazar akşamı eşi ve 3 aylık kızları Asel Balcan ile memleketleri Güzelyurt ilçesinden Aksaray merkezdeki evlerine dönerken yolda yağmura yakalandıklarını dile getirdi.

Yağmurun dinmesini beklemek için yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna girdiklerini ifade eden Balcan, "Durur durmaz arabanın sol tarafından bir kaya çarptı, sağ kapı açıldı. Eşim ve kızım düştüler." dedi.

"EN AZINDAN BİR MEZARI OLSUN"

Anne Hayriye Balcan da akaryakıt istasyonuna girdikten sonra telefonla kayınpederine haber verdiğini belirterek, "Aracımızda telefonla yardım isterken o anda kapı açılınca bebekle birlikte düştüm. Defalarca takla attım. Bebeğim kucağımdaydı ama sonra gitti. "ifadesini kullandı.

Sel sularıyla metrelerce sürüklendiğini, sonra kendi imkanlarıyla tarlaya çıkarak kurtulduğunu dile getiren Balcan, "Yürümeye çalıştım, yürüyemedim. Suda çabalamaktan artık gücüm tükenmişti, emeklemeye başladım. Emekleye emekleye caddeye çıktım. Bizimle beraber 4-5 araba daha vardı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Çocuğumun öldüğünü bildim, 'İnşallah eşim kurtulmuştur.' diye dua ettim. 1,5-2 saat sonra eşim geldi." diye konuştu.

"DÜNYALAR GÜZELİ BİR BEBEKTİ"

Kızı Asel'i arama çalışmalarından bir haber beklediklerini vurgulayan Balcan, şöyle devam etti:

"Çocuğumuz yok, atletini bile bulamadılar. Üzerinde pembe ceket vardı. Kafasında yıldızı lacivert şapka, gri çorapları, civcivli eşofmanı vardı. Kayboldu gitti çocuğum, sular aldı gitti. Yavrumuz bulunsun istiyoruz. En azından bir mezarı olsun. İnşallah en kısa zamanda bir haber alırız. Dünyalar güzeli bir bebekti. Hiç tahmin edemedik, olmayacak bir şeydi. Buralarda daha önce böyle bir şey kimsenin başına gelmedi. Aklımızın ucundan geçmedi böyle bir şey. Çok zormuş, Allah kimseye vermesin."

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Ağustos Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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