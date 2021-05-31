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Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı

31.05.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı

Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin polis aracına çarpması sonucu biri polis 4 kişi yaralandı.

Aksaray-Adana kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, İbrahim D. (38) idaresindeki 06 MKJ 94 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Fatih Aslan kontrolündeki 68 A 5922 plakalı polis aracına çarparak durdu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, polis memuru Aslan ile İbrahim D. ve otomobildeki Sadi Yetiş Ş. (38), Kadir D. (38) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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