Aksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kamerada

Kentte pazar günü meydana gelen su baskınında mahsur kalanlardan bir kadın ile çocuklarının kurtarılmasının bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, ekiplerin olay günü suda mahsur kalan bir kadını ip yardımıyla çıkarması, iki çocuğu da kucaklarında güvenli bölgeye taşıması yer alıyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Asel bebeğin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

