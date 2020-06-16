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Akşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

KONYA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.Virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün merkezde 11 okul ve merkez dışında belirlediği 14 okulda dezenfekte çalışmalarını tamamlarken, sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı.

Akşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Virüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Akşehir Belediyesi, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün merkezde 11 okul ve merkez dışında belirlediği 14 okulda dezenfekte çalışmalarını tamamlarken, sınıfların kapılarını sınav günü tekrar açılmak üzere kapattı. Ayrıca; ilçede bulunan tüm okulların girişlerine dezenfektan standı yerleştirildi.
Sınav öncesinde tüm öğrencilere başarılar dileyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Tüm öğrencilerimiz için sınav öncesinde okullarımızın her yerinde sterilizasyon çalışması yaptık. Öğrencilerimiz ve ailelerinin bu konuda hiç endişesi olmamasını istiyorum. Belediye olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz sınavlarına konsantre olmaları ve başarıya ulaşmalarıdır” dedi.

Akşehir’de sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

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