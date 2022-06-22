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Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

22.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

Akşener, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştü.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in genel merkezdeki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

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