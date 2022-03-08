Akşener, sığınmaevindeki kadınların yaptığı ürünlerin satılacağı mağazanın açılışına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sığınmaevlerindeki kadınların ürettiği ürünlerin satılacağı, "Yeni Hayat Hediyelik Eşya" mağazasının açılışını yaptı.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesince Kızılay Zafer Çarşısı'nda yapımı tamamlanan ve sığınmaevlerinde yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satılacağı mağazanın açılış törenine katıldı.

Açılışın ardından mağazadan alışveriş yapan Akşener, sığınmaevlerinde yaşayan kadınlarla bir süre basına kapalı sohbet etti.

Daha sonra çarşıdaki kitapevlerini de gezen Akşener, İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" kitabı ile "Nutuk"u satın aldı.

