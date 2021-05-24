YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Akşener, vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Akşener, vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

24.05.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşener, vefat eden İYİ Parti Isparta İl Başkanı Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

1/

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Bedre Köyü'ne gelen Akşener, önce Şimşek'in toprağa verildiği mezarlığa gitti.

Şimşek'in mezarına karanfil bırakıp, su döken Akşener, burada yapılan duaya katıldı.

Daha sonra ailenin köydeki evine geçen Akşener, Mustafa Şimşek'in eşi Meral Şimşek ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Isparta’da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecekIsparta’da sahipli kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilecek
Anahtar Kelimeler:
Isparta Meral Akşener İYİ Parti

Isparta Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:35
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Isparta Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazartesi

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Yaşam Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

AA Genel Müdürü Karagöz: "Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.