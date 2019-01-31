Aksiyon filmi sahnesi gibi kaza! Saniye saniye kaydedildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı yolu üzerinde aracıyla hızla ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere sonra da yoldaki bir araca çarptı. Filmleri aratmayan kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile Tuzla arasındaki bağlantı yolunda aksiyon filmlerini aratmayacak bir kaza gerçekleşti. Aracıyla hızla ilerleyen sürücü, önündeki aracı solladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bariyerlere çarpmasına rağmen hızını alamayan araç oradan da yol üzerindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Film gibi kaza, yoldaki başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arkadan gelen araç hızla ilerliyor, önündeki aracı solladığı sırada kontrolünü kaybediyor. İlk bariyerlere sonra da araca çarparak duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı kaza trafik kazası

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