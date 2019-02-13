Aksiyon filmlerinin usta ismi Jackie Chan, İstanbul'da

250 yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, İstanbul'daki merkezinde yer alan figürlerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar 100'ün üzerinde filmde rol alan ve akrobatik dövüş stili ile sinemaseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Jackie Chan, artık Madame Tussauds İstanbul'da. Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile Madame Tussauds İstanbul'da gerçekleşen lansmana Çin merkezli firmaların Türkiye'deki ofis çalışanları, Çinli turistler ve sanatçının hayranları da ilgi gösterdi.

Türk Çin Kültür Derneği işbirliği ile bugün Madame Tussauds İstanbul'da gerçekleşen lansman, Türkiye ve Çin arasındaki dostane ilişkileri bir kez daha pekiştirdi. Ünlü Thai Chi ustası Esat Ataç'ın eğitmenliğindeki Wudang Principle İstanbul'un gösterisi ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken; Madame Tussauds İstanbul, ziyaretçilerin figüre uygun bir kompozisyonda poz verebilmesi için güne özel bir dekorasyon da hazırladı. Lansmana katılanlar, Jackie Chan figürüyle poz verirken forma giydi.

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