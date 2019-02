Aksiyon filmlerinin usta ismi Jackie Chan, İstanbul'da

Jackie Chan'in figürünün yapımına 2000 yılında Hong Kong'da düzenlenen ölçüm çalışmaları ile başlandı. Yüzlerce vücut ölçüsü ve fotoğraf çekiminin ardından oluşturulan figürün saç tasarımı ise, sanatçının 11. Uluslararası Şangay Film Festivali'nin açılışındaki saç modeli referans alınarak hazırlandı. Her detayı için ustalıkla çalışılan figürün kostümü ise 2005 yılında düzenlenen The Petronas Malaysian Grand Prix Ice Gala'sındaki kıyafeti birebir kopya edildi. Jackie Chan, dünyadaki Madame Tussauds'ların pek çoğunda ziyaretçilerin en beğendiği figürler arasında yer alıyor.

Filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmayan ve tüm zorlu hareketlerin üstesinden ustalıkla gelen Jackie Chan, 1954 yılında Hong Kong'da doğdu. Gerçek adı Chan Kong Sang olan Jackie Chan, sinema kariyerine 1962 yılında çocuk oyuncu olarak başladı. O tarihten bu yana aralarında gişe rekorları kıran Rush Hour (Bitirim İkili) serisi, Rumble in the Bronx (Tehlikenin İçinde) ve Shanghai Noon (Şangaylı Kovboy) da dâhil olmak üzere 100'ün üzerinde filmde rol alan ünlü oyuncu, aynı zamanda iyi bir dövüş ustası, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcı. Jackie Chan, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın kapanış töreninde “Hard to Say Goodbye” şarkısını da seslendirdi.