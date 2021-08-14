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AKUT Bozkurt'taki selde 359 kişi ve 3 hayvanının kurtarılmasına destek oldu

14.08.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKUT Kocaeli Gönüllüsü Abdurrahman Eke: - "Böyle kötü bir manzara ile karşılaşacağımızı hiçbirimiz tahmin etmiyorduk"

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde 359 kişi ve 3 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

AKUT Kocaeli Gönüllüsü Abdurrahman Eke, AA muhabirine, 4 ekiple geldikleri Bozkurt'taki çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, 40 kişi ile ilçeye geldiklerini aktaran Eke, "Böyle kötü bir manzara ile karşılaşacağımızı hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Çarşamba günü ihbar bize geldiği andan itibaren bir saat gibi kısa sürede hazırlanarak yola çıktık. Saat 12.30 itibarıyla bölgede ilk arama kurtarma çalışmamızı ve tahliyemizi gerçekleştirdik." dedi.

Eke, ilçede yaptıkları arama kurtarma ve tahliye çalışması kapsamında 359 vatandaş ve 3 hayvanı sağlıklı bölgelere naklettiklerini ifade etti.

Doğal afetler konusunda hala hazırlıksız olunduğunu vurgulayan Eke, şunları kaydetti:

"Doğal afet anında, öncesi, sonrasında ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Dere yatağına yerleşim yapılmaması konusunda hala bilinçlenmemişiz. Etrafımıza baktığımız zaman hem can kaybı hem maddi kaybın daha çok giriş ve bodrum katlarda olduğunu görüyoruz. Doğal afetlerin hepsi çok can yakıcı, çok kötü sonuçlar doğurabilir ama su bunlar içinde belki de en kötüsüdür. Su önüne kattığını alıp götürür. Bu yüzden diğer afetlerde olduğu gibi selde de ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli olmalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz."

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