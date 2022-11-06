Akyazı'da şanssız gece! Trabzonspor, 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor'a karşı direnemedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaştı. Bordo-Mavili takım sahasında ağırladığı rakibini yenerek 3 puana uzanmak istiyordu. Konyaspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini Akyazı'da sonlandırmanın hedefindeydi. Müthiş mücadeleye sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇIN HEMEN BAŞINDA PENALTI KARARI!

Karşılaşmanın 12. dakikasında Trabzonspor'un kullandığı kornerde büyük bir karambol yaşandı. Konyaspor'da Adil, Trezeguet'e müdahalede bulundu. VAR kontrolü sonrası hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Anastasios Bakasetas hata yapmadı ve bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi.

BAKASETAS'TAN HARİKA İSTATİSTİK

Trabzonspor formasıyla son 20 maçta 9 gol, 5 asistlik performansa ulaşan Bakasetas, aynı zamanda bu sezon kullandığı 5 penaltıyı da gole çevirmiş oldu. Ayrıca Bakasetas bu sezon attığı tüm golleri penaltıdan kaydetti.

BİR PENALTI DAHA!

İlk penaltının üzerinden henüz 14 dakika geçmişken 26. dakikada maçın hakemi Zorbay Küçük bir kez daha penaltı kararına hükmetti. Bu kez topun başına Trezeguet geçti ve Mısırlı oyuncu Sehic'le topu ayrı köşelere gönderdi. Bordo mavililer maçın ilk yarım saatinde skoru 2-0'a getirdi.

SON ANLARDA MÜTHİŞ BİR GOL GELDİ

VAR kontrolleri nedeniyle ilk yarının sonuna 8 dakika eklenmişti. Konyaspor uzatmaların sonunda müthiş bir gol attı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Diouf, gelişine çok güzel vurdu ve topu ağlara gönderdi. Konyaspor bu golle farkı 1'e indirdi.

DIOUF YİNE ATTI! SKOR 2-2 OLDU

Konyaspor'un golcüsü Mame Diouf 54. dakikada yeniden sahneye çıktı. Ceza sahası içine topu getiren Hadziahmetovic, sol kanattan ortaladı. Topa dokunan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Konyaspor'da Ikpeazu, 82. dakikada kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan yalnızca dakikalar önce sarı kart gören Ikpeazu, Trabzonsporlu oyuncunun bileğine basmasının ardından direkt olarak kırmızı kartla oyun dışına alındı.

TRABZONSPOR'A 3. PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Trabzonspor'un tecrübeli stoperi Bartra, Uğurcan'ın müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı, Zorbay Küçük üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası Küçük, bir önceki pozisyonda Bartra elle oynadığı için penaltı kararını iptal etti. Maç 2-2'lik skorla sonuçlandı.



