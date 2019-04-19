Al Ahli, Josef de Souza'nın bonservis taksitlerini ödedi

Sezon başında 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcunun bonservis taksitlerini geciktirdiği ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet ettiği konuşulurken konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Al Ahli Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yayınlanan gönderide, Josef de Souza'nın tüm bonservis taksitlerinin dün ödendiği ve dosyanın kapandığı belirtildi.
Bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de 15 maça çıkan Josef, yeni takımında 1 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla oynarken Brezilyalı futbolcunun takımı ligde 46 puanla beşinci sırada yer alıyor.
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