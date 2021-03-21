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Al-Hilal'de Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi

21.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal Riyad takımında forma giyen Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah'la oynanan maçta baygınlık geçirdi.

Al-Hilal'de Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi

Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçın başlarında fenalık geçirdi.

Ligin 24. haftasında evinde El Kadisiyah'ı konuk eden lider Al Hilal'de Fransız golcü, yine geçirdiği baygınlık sonrası yürekleri ağza getirdi.

Maça 11'de başlayan golcü oyuncu, karşılaşmanın henüz başlarında geçirdiği baygınlık sonrası yerde kaldı. Bir süre yüz üstü yerde baygın halde kalan Gomis, daha sonra ayağa kalkarak oyun alanının dışına çıktı.

Bir süre dinlenen Gomis, sağlık durumunun normale dönmesiyle oyuna tekrardan girdi.

G.SARAY'DA DA BAYILMIŞTI

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan 35 yaşındaki golcü, Galatasaray forması giydiği dönemde de saha içinde baygınlık geçirmiş ve izleyenleri korkutmuştu.

GOMİS NEDEN BAYILIYOR?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Fransa'da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League'de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa şuur kaybına verilen isimdir. Bu bayılmaya birçok farklı şey etki edebilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik atak veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri, anemi ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği yani genetik olduğu düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Çoğu çok kısa süren bayılmalarda bayılan kişi çoğunlukla kısa süre içinde kendini toparlar.

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