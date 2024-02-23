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Al Hilal'in çalıştırıcısı Jorge Jesus Fenerbahçe'den hem Branco'yu hem Fred'i istiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 13:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcılarından Jorge Jesus, Al Hilal ile harikalar yaratırken Sarı-Lacivertliler'den iki ismi takımına katmak istiyor. İşte detaylar...

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Al-Hilal ile ligde ve kupada çıktığı 30 maçı kaybetmeyen, Pro Lig'de 20 karşılaşmada 18 galibiyet ve 2 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya hazırlanırken yeni dönemde Fenerbahçe'den iki ismi koparmaya hazırlanıyor.

İLK İSTEĞİ BRANCO

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Sportif direktör Mario Branco ile Fenerbahçe'de bir yıl birlikte çalışan Portekizli Jesus, vatandaşının birçok kulüp ve futbolcu ile olan olumlu ilişkilerinden faydalanmak istiyor.

DİĞER HEDEF FRED

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69 yaşındaki Jesus, Fenerbahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor.

'HAYIR' DEMEYECEK

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Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Fred'i bırakmayı düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim, astronomik bir rakama ise 'hayır' demeyecek gibi görünüyor.

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