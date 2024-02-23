Al Hilal'in çalıştırıcısı Jorge Jesus Fenerbahçe'den hem Branco'yu hem Fred'i istiyor!

Al-Hilal ile ligde ve kupada çıktığı 30 maçı kaybetmeyen, Pro Lig'de 20 karşılaşmada 18 galibiyet ve 2 beraberlikle liderlik koltuğunda oturan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sözleşmesini bir sezon daha uzatmaya hazırlanırken yeni dönemde Fenerbahçe'den iki ismi koparmaya hazırlanıyor.

İLK İSTEĞİ BRANCO

Sportif direktör Mario Branco ile Fenerbahçe'de bir yıl birlikte çalışan Portekizli Jesus, vatandaşının birçok kulüp ve futbolcu ile olan olumlu ilişkilerinden faydalanmak istiyor.

DİĞER HEDEF FRED

69 yaşındaki Jesus, Fenerbahçe'nin transferlerinde imzası olan ünlü futbol adamı Branco'nun yanı sıra orta sahada etkili bir oyun ortaya koyan Fred'i de kadrosunda istiyor.

'HAYIR' DEMEYECEK

Önde presli oyunu tercih eden Portekizli hoca, 90 dakika yorulmadan pres ve top tekniğinde başarılı olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmanın planları içinde. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Fred'i bırakmayı düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim, astronomik bir rakama ise 'hayır' demeyecek gibi görünüyor.





