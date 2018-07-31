Al Hilal Riyad Kulübü'nden Gomis için Galatasaray'a 7.5 milyon euroluk teklif!

Galatasaray'da zam tartışması ile bir anda gündeme oturan Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan'dan yapılan teklifin detayları ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'dan Okaz Gazetesi, Al Hilal Riyad'ın Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a yaptığı teklifin 7,5 milyon euro olduğunu yazdı.

Kulübün başkanı Sami Al-Jaber tarafından bizzat iletildiği belirtilen teklif için Galatasaray'dan bu hafta içinde cevap beklendiği de belirtildi.

GOMIS'E YILLIK 10 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibinin, Gomis için menajerine ilettiği teklifin ise yıllık 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Gomis'in geleceğinin, 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Al Hilal, Bafetimbi Gomis'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo'yu da gündemine almış durumda.

GALATASARAY MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Galatasaray, Bafetimbi Gomis meselesini olumlu ya da olumsuz neticelendirmek için menajeri Patrick Mendy ile hafta içinde bir araya gelecek. Fransız golcünün menajeri Patrick Mendy, geçtiğimiz günlerde Gomis için kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylemiş ve Galatasaray yönetimine sitem etmişti.